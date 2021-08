En esta temporada de El Intermedio, Andrea Ropero ha entrevista a multitud de personajes relevantes en España. Es el caso de Alberto Reyero, exdiputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y quien también fuera consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia. "Cuando me fui como consejero opté por no contar nada a la espera de hacerlo en esa Comisión de Investigación, que es esencial para rendir cuentas y que ya no parece que se vaya a celebrar", afirmó Reyero, que acabó dimitiendo en octubre tras conocer los protocolos de no derivación de pacientes de residencias a hospitales:

¿Por qué cree que el PP y Vox querían frenar esta comisión? El exconsejero de Políticas Sociales de Madrid contestó en este vídeo en el que también explicó quién es principal responsable político de las 7.000 muertes que se produjeron durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid. "El principal responsable es la Comunidad de Madrid, siempre lo he dicho, era la responsable de las residencias y de los hospitales en ese momento", indicó y afirmó que "habrá que ver qué es lo que se hizo o lo que no": "La presidenta Ayuso es la máxima responsable, pero también somos responsables el resto de personas que formábamos parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid". Puedes ver su entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.