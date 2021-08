Durante esta temporada de El Intermedio, Andrea Ropero entrevistó a diferentes personas anónimas que contaron su historia. En este vídeo, la periodista charla con una mujer cuya relato evidencia cómo algunas empresas han aprovechado las ayudas del Estado de los ERTE por coronavirus para sacar tajada. Tras estar metida en un ERTE fraudulento, la mujer decidió denunciarlo anónimamente. Un hecho que le llevó al despido.

En el mes de abril todos los trabajadores de su empresa estaban teletrabajando, pero los jefes les comunicaron que les metían en un ERTE de reducción de jornada al 70%. Es más, los empleados debían seguir trabajando ocho horas "para mantener la empresa a flote". Este hecho provocaba que la empresa se ahorrase así el 70% de su sueldo, que lo pagaba el Estado. La mujer no pudo soportar "estar cobrando dinero que legítimamente no le pertenecía", y decidió denunciar a su empresa a través del sindicato. "Pensé que todo el dinero que se estaba llevando la empresa era inmerecido y que al final no iría a Sanidad, a escuelas o pensiones".

