Andrea Ropero entrevista en El Intermedio al periodista Mikel Ayestaran, que analiza desde Jerusalén la nueva escalada de violencia en Oriente Próximo, que en las últimas horas deja al menos 26 palestinos muertos en la Franja de Gaza, incluidos nueve niños, por bombardeos israelíes.

"Tenemos una situación de confrontación abierta entre Hamás e Israel", resume el informador, que explica que Israel está atacando "por tierra mar y aire" diferentes objetivos que, según su Ejército, están vinculados con Hamás. "Las iniciativas para intentar conseguir un alto el fuego no están prosperando. Ni Hamás ni Israel quieren detener ahora mismo las hostilidades", agrega.

Preguntado acerca de si hay solución a medio plazo al enquistamiento del conflicto palestino-israelí, Ayestaran asevera que es hora de que "la comunidad internacional presione para alcanzar una solución". "Si no, seguiremos teniendo violencia de forma sistemática", advierte el periodista, que apunta que la paz no llega porque "Israel, que es el que tiene la fuerza, no quiere" y "porque la comunidad internacional pasa olímpicamente". Puedes ver su análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.