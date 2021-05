Al menos 20 palestinos, entre ellos nueve niños, murieron en la Franja de Gaza y 65 resultaron heridos en plena escalada de violencia con Israel, que incluyó el disparo masivo de cohetes desde el enclave, que hicieron sonar las alarmas en una tensa Jerusalén.

El Ejército israelí bombardeó en respuesta en la Franja, aunque no pudo asegurar que todos los fallecidos fueran por estos ataques. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que los disparos palestinos cruzaron hoy una "línea roja", mientras seguían sonando las alarmas antiaéras en distintas partes de Israel.

Como se preveía, y tras semanas de disturbios en Jerusalén, este lunes la Ciudad Santa amaneció con alta tensión y la irrupción de la Policía israelí en la Explanada de las Mezquitas, que dejó más de 300 heridos en enfrentamientos. Las escaramuzas en la Puerta de Damasco, una de las principales entradas en la ciudad amurallada, comenzaron también desde la mañana cuando decenas de palestinos se congregaron para impedir el paso de una marcha ultranacionalista judía por Jerusalén Este ocupado.

Mientras, las brigadas Ezdin al Qasam, el brazo armado de Hamás, lanzaron un ultimátum a Israel para que retirara a los agentes policiales de la Explanada y del barrio jerosolimitano de Seij Yarrah, también con protestas diarias, y liberara a los detenidos en los disturbios de estos días. Poco después de alcanzarse el plazo límite de la amenaza, a las 03.00 GMT, sonaron las alarmas antiaéreas en Jerusalén, algo que no sucedía desde 2014.

Israel ha bombardeado la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de hasta siete proyectiles desde este enclave con dirección Jerusalén, epicentro de una oleada de protestas que ha provocado graves disturbios entre manifestantes palestinos y la Policía israelí. Solo este lunes se ha informado de al menos 250 palestinos heridos en los enfrentamientos. "ALERTA ROJA. Sirenas activadas en Jerusalén y Beit Shemesh", ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en Twitter.

Según el diario 'The Times of Israel', han sido siete los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza y uno de ellos habría sido interceptado por las defensas antiaéreas. El resto ha caído en zonas abiertas y por el momento no hay información sobre personas heridas.

Los cohetes han caído en otras zonas más cercanas a la Franja de Gaza, aunque también han sonado las sirenas en ciudades como Tel Aviv, donde incluso se han abierto los refugios antiaéreos. La represalia israelí habría sido aprobada por el Gabinete de Seguridad, el núcleo duro del Consejo de Ministros del Gobierno israelí, que habría ordenado así un "bombardeo aéreo masivo" sobre Gaza, informa el diario israelí 'Yedioth Aharonoth' en su edición digital.