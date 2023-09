Andrea Ropero visitó en El Intermedio una despensa solidaria en el madrileño barrio de Aluche. Allí conoció a Andrea, una madre en paro que se ve obligada a compartir piso con una decena de personas, entre ellos seis menores.

"Nos apañamos como podemos. El salón lo hemos hecho una habitación más para que los niños duerman. Son seis menores de edad", explica a la reportera. El paro que recibe es "prácticamente el mínimo", su marido cobra uno 600 euros y su hermano gana 1.000 en su trabajo.

Con esos ingresos, la situación se les hace cuesta arriba y tienen que recurrir a la solidaridad de asociaciones vecinales como esta, que le ayudan a poder llenar la nevera. Cuando habla con El Intermedio prefiere no mostrar su rostro, cuenta que tiene un hijo adolescente que va al instituto y quiere protegerle.

No obstante, reconoce que sus hijos son conscientes de la situación: "No se puede celebrar el cumpleaños, no puedo darles lo que me gustaría. Aquí me han ayudado con mi bebé con pañales, leche y cereales, y en Navidad, mis hijos saben que no puedo comprar regalos. La asociación nos da juguetes usados, pero que para ellos tienen mucho valor", relata.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la pasada temporada que recuperamos desde laSexta.com durante el verano.