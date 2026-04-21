Almeida, sobre la mediación de Zapatero en Venezuela: "Liberar a unos cuantos presos políticos son migajas"

Andrea Ropero tiene la oportunidad de hablar con José Luis Martínez-Almeida en un desayuno informativo con la presencia de María Corina Machado. Condena los gritos racistas de 'mona' a Delcy y minimiza la labor del Gobierno y Zapatero en Venezuela.

En el marco de la visita de María Corina Machado a España tenía lugar un desayuno informativo en el que han participado la plana mayor del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, o Felipe González y al que también ha acudido Andrea Ropero.

Allí también estaba Esperanza Aguirre, que de primeras evitaba condenar los gritos racistas de 'mona' a Delcy Rodríguez: "Cuando era joven, las que decían que eran monas...", comenzaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, para después condenar "todo ataque racista" y acabar hablando sobre la pitada al himno nacional en la Copa del Rey.

Feijóo, por su parte, condenaba los cánticos racistas contra Delcy, aunque con 'peros': "Es evidente que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas", señalaba. Cuando Andrea le pregunta si Sánchez tiene más capacidad de intervenir en Venezuela que Trump, el líder popular le responde con un ambiguo "buena broma".

"Si algún descerebrado dice un grito racista, por supuesto, todos se condenan", comenta José Luis Martínez-Almeida, si bien defiende que en ese acto "había miles y miles que clamaban por la libertad, los derechos humanos y la democracia".

El alcalde de Madrid opina que "si Zapatero y Pedro Sánchez hubieran hecho lo que tenían que hacer en su momento, a lo mejor Delcy Rodríguez ya no sería presidenta". Sin embargo, reconoce que "es obvio que no son los que la han elegido en este momento".

Del mismo modo, asegura que la mediación de Zapatero en la liberación de presos políticos son "migajas" ante "la represión brutal" del régimen venezolano.

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