Carlos Alcaraz se lleva el premio Laureus al mejor deportista del año: "Este momento lo guardaré en mi corazón para siempre"

Los detalles El tenista español ha superado para llevarse el galardón a Armand Duplantis, Jannik Sinner, Marc Márquez, Ousmane Dembélé y Tadej Pogacâr.

Carlos Alcaraz ha sido galardonado con el premio Laureus al mejor deportista del año 2025, consolidándose como una figura destacada en el deporte. El tenista español recibió el prestigioso reconocimiento en Madrid de manos de Luis Figo e Iker Casillas. Este es su segundo premio Laureus, tras haber sido nombrado deportista revelación en 2023. Alcaraz cerró 2025 como número uno del mundo, con 71 victorias y 9 derrotas, y ganó ocho títulos, incluidos Roland Garros y el US Open. En su discurso, expresó su emoción y orgullo por unirse a una lista de deportistas que han inspirado generaciones. Durante la gala, se le vio con una férula en la muñeca derecha, debido a una lesión reciente.

Carlos Alcaraz es el rey del deporte. El tenista español ha sido distinguido este lunes en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista del año con el que ha culminado un año 2025 en el que obtuvo dos Grand Slams y terminó como número uno de la ATP.

El murciano ha recibido el máximo galardón en la edición 26ª de los Premios Laureus de manos de Luis Figo e Iker Casillas, el segundo que recibe en su carrera después de que ya fuera galardonado por Laureus como deportista revelación de 2023, y se ha resarcido de un año 2024 en el que no se lo llevó pese a estar nominado.

Este premio ha culminado un grandísimo año 2025 de Alcaraz, que cerró el año como número uno del mundo con 71 victorias y 9 derrotas, llevándose por el camino ocho títulos entre los que destacan Roland Garros y el US Open.

Para conseguirlo, el tenista de El Palmar se ha impuesto al pertiguista sueco Armand Duplantis, el tenista italiano Jannik Sinner, el piloto de MotoGP Marc Márquez, el futbolista francés Ousmane Dembélé y el ciclista esloveno Tadej Pogacâr.

"Este premio es muy emotivo para mí, tantos deportistas a los que he admirado durante años han recibido este premio. Gente que inspiró generaciones y gente que hizo historia, ahora decir que mi nombre forma parte de ello es un sueño que no podía imaginar. Este momento lo guardaré en mi corazón para siempre", ha afirmado Alcaraz durante su discurso.

Por otro lado, durante la gala se ha visto como el tenista llevaba puesta una férula inmovilizadora en su muñeca derecha como protección tras la lesión que sufrió durante el Godó y que, por el momento, ya ha impedido su participación en el Mutua Madrid Open.

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