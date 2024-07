En una de las largas filas de espera de una oficina de asilo en Madrid se encontraba Giovanni, un colombiano que lleva dos años aguardando la resolución de su solicitud para su estadía en el país

Además, explicó a la colaboradora de El Intermedio, Andrea Ropero, cuáles fueron los motivos que le llevaron a abandonar su tierra. "Fui amenazado por las FARC en diciembre de 2021, ya había sido secuestrado antes y no había más solución que salir del país", confesó a las cámaras del programa.

Giovanni comentó que conseguir una cita en la oficina de asilo fue algo "totalmente imposible" en su llegada, por lo que se desplaza hasta la oficina todos los días con la esperanza de avanzar en su caso.

"Estamos en la misma situación que el día que llegamos, no tenemos con qué costear nuestros gastos. Sin estar documentados no tenemos ninguna salida", expresa con frustración y añade con un tono de desesperación: "Todos tenemos el derecho a un mínimo para vivir. Si no lo tienes por falta de un documento, es muy triste. ¿Dónde está la humanidad?".

