Nerea Pérez de las Heras, sobre el maltrato a la educación pública: "Es una manera de empeorar la sociedad en general"

La periodista analizaba en El Intermedio cómo los gobiernos de ultraderecha han hecho políticas en las que se ha buscado atacar a la educación pública y a sus docentes.

Nerea Pérez de las Heras visitaba El Intermedio para hablar sobre educación. La periodista destacaba la figura de Abelardo de la Espriella, en ese momento candidato a la presidencia de Colombia. El político, como indicaba Sandra Sabatés, defendía unos principios similares a los de Bukele en El Salvador o Milei en Argentina, "seguridad por la fuerza y recortar al máximo lo público, especialmente la educación".

En la derecha brasileña también se tiene en el punto de mira, como exponía la periodista, la enseñanza pública. "Dicen que no quieren un país de profesores, sino de emprendedores", indicaba Pérez de las Heras. Pero, como apuntaba Nerea, no era necesario buscar ejemplos tan lejanos.

"Llama mucho la atención que dentro del maltrato a lo público, estos gobiernos de derecha y ultraderecha tengan tanta fijación con la docencia", afirmaba, "igual por eso en las manifestaciones son tan violentos con los profesores y profesoras".

"La imagen que resumiría todo este clima sería: un tío uniformado con una porra tirando de boca contra el asfalto a una maestra indefensa", ironizaba. "A este paso a las manifestaciones solo van a poder ir profesores de Educación Física", respondía el Gran Wyoming.

"¿Tú crees que estos ataques a la educación pública forman parte de una estrategia?", planteaba Sabatés. "Eso me temo", respondía Pérez de las Heras, "todos estos líderes son aprendices de Trump y desprecia profundamente la cultura".

El presidente de Estados Unidos, como destacaba la periodista, "ha basado sus dos últimas campañas en el anti-intelectualismo". "Si tú pretendes instalar un orden por la fuerza conviene quitarte de en medio primero a quienes defienden la palabra, la razón, la ciencia", aseveraba. "Pero eso no es sólo porque sean unos bullies, también conviene que la gente toda, pero, sobre todo, la gente con menos recursos, sea manipulable, romper cuanto antes el ascensor social", añadía.

"Es una manera de empeorar la sociedad en general", indicaba Nerea. "En las aulas también nace la curiosidad, el descubrimiento de tu talento, de tu vocación, el sentido crítico, algunas amistades para toda la vida y muchas cosas divertidas y valiosas", reflexionaba, "y eso es lo que se arrebata de una vida cuando se asfixia la educación pública". "Lo que los gobiernos autoritarios maltratan con más fervor suele ser lo más importante", concluía.