Isma Juárez tenía la oportunidad de hablar con Pedro Duque sobre inteligencia artificial y preguntarle en qué el reportero es todavía mejor: "En casi todo", le respondía el astronauta y exministro de Ciencia.

Isma Juárez visitó el South Summit, el mayor evento de emprendimiento, startups e innovación tecnológica del sur de Europa, tal y como se lo había explicado la inteligencia artificial.

Allí un chico le confesó que usa la IA "en el trabajo, en lo personal, en todo". De hecho, afirmaba que ya había empezado a sustituir a su madre "en el tema de las recetas".

Otra mujer, que trabaja en psicología preventiva e inteligencia artificial ética, explicaba al reportero que su consulta más rara a la IA había sido interpretar emocionalmente un whatsapp que le había mandado un chico: "No sabía como interpretarlo", apuntaba.

Isma también tenía la oportunidad de hablar con Pedro Duque, según el reportero "una de las pocas personas que puede mirar a la IA por encima del hombro".

El astronauta y exministro de Ciencia señalaba que una de las partes malas de la inteligencia artificial es que "se adapta y te dice lo que tú quieres en vez de lo que es". En este sentido, indicaba que en algunos modelos, la IA se entrena "para agradar al usuario".

Duque definía de este modo a la inteligencia artificial como "la abuela", pero "cuando preguntas cómo se arregla una cosa es un cuñado". En su caso, explicaba que estuvo horas discutiendo con una inteligencia artificial sobre cuánto dinero público le habían dado a Elon Musk: "Me venía con unas cifras y yo le decía 'esto no puede ser, como mínimo hay esta otra cifra' y me decía 'ay sí, perdona'".

Isma le pedía a Duque que le dijera algo en lo que él es mejor que la IA, a lo que el exministro respondía rotundo: "En casi todo". El experto afirmaba que "todavía no han conseguido superar al humano que se adapte rápidamente y sea capaz de dar alegría a las personas".

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