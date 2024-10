Andrea Ropero entrevista a Ahmed Younoussi, "un claro ejemplo de superación y de la importancia de las oportunidades". Ahmed nació en Marruecos en el seno de una familia humilde. "Mi día a día era buscarme la vida", explica el actor.

A los seis años, Younoussi abandonó "sin querer" su casa. "Empecé pasando todo el día en la calle; tenía problemas con mi madrastra y no sentía el calor de una familia. Mi familia era un poco desestructurada", confiesa.

De Marruecos se fue a Tánger, donde permaneció un año. "Dormía muchas veces en la estación de autobuses o en sitios muy concurridos", relata. Añade que algunas noches no las pasaba solo, sino con otros chicos de su edad, lo que hacía que "el dolor" fuera más llevadero.

Ahmed Younoussi también cuenta cómo fue su llegada a España con nueve años: "Tuve un problema con la policía y salí corriendo. Cuando me cansé, me quedé dormido debajo de un camión, y al despertar, elegí uno. No vine abajo, vine arriba (del camión). La mayor parte del viaje la hice dormido, y cuando desperté, ya estaba en Barbate", reconoce.

Fue gracias a la caridad de la gente y al contacto de una monja en Ceuta que, 24 horas después de su llegada a Barbate, terminó en un centro de menores en Hortaleza, Madrid.

El actor confiesa a Ropero que recuerda con cariño su etapa en el centro, especialmente a los educadores: "Eran personas que te trataban con mucho amor, como si fueras su hijo. Intentaban que llevaras la vida de un chaval cualquiera", explica. "Sin ellos no sería la persona que soy hoy, ni pensaría como pienso ahora", reflexiona el actor.

Con su obra de teatro 14.4, que narra su historia personal, Younoussi quiere "compartir" su experiencia para que la gente entienda lo que hay detrás de aquellos jóvenes que arriesgan su vida al llegar a España.

Descubre más sobre Ahmed Younoussi en el vídeo de El Intermedio.