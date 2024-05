Abel Caballero ha sido el encargado de 'encender' las luces que daban comienzo al programa especial de El Intermedio para festejar su 18 cumpleaños. El programa, que se estrenó en 2006, ha contando con numerosos políticos y artistas que se han animado a acompañar a El Gran Wyoming, Sandra Sabatés y el resto de reporteros y colaboradores a celebrar este día.

"Ya sabéis, el lunes más pero no mejor", comienza su intervención. Y si el alcalde de Vigo comenzaba el programa, en inglés, con "'Welcome everyone here, with the lights, with the music'", se ha animado a demostrar, de nuevo, que domina este idioma despidiendo el especial de la misma manera.

"'Because it's Impossible', here in El Intermedio", añade. "Un programa magnífico... luces 'off'", afirma, antes de bajar la palanca que 'apaga' el programa del 18 aniversario.