El Intermedio celebra 18 años. El programa nació a la vez que lo hizo laSexta y, para celebrarlo, ha preparado un programa muy especial en directo desde el Florida Park de Madrid. El inicio del programa, además, ha contando con alguien muy especial para encender las luces.

No es otro que Abel Caballero, alcalde de Vigo. El gallego, conocido en nuestro país gracias al espectáculo de luces navideñas que ilumina la ciudad todas las navidades, ha sido el encargado de darle al botón para comenzar el programa.

El alcalde, además, demuestra su dominio del inglés. "Welcome everyone here, with the lights, with the music", comienza su apertura. Y, versionando la frase de apertura de El Gran Wyoming, añade: "Ya conocen las noticias, ahora vamos a celebrar... ¡luces on!".