De Abascal a los curas que rezaron por su muerte: Cristina Gallego repasa a los 'haters' del papa Francisco

El pontificado del papa Francisco fue uno de los más aperturistas de la institución y esto hizo que el sector más conservador de la iglesia lo criticara de manera abierta. Como expone Cristina Gallego, para santificarlo has de haber obrado varios milagros y, en su caso, hizo al menos uno: "Conseguir que los ultras se atrevieran a criticar a la máxima autoridad de la iglesia". Y es que, como indica Gallego, "han sido muchos los ultras conservadores que, desde todas las partes del mundo, le han criticado en todas las lenguas".

El primer ejemplo de la colaboradora es Santiago Abascal que no dudó en afirmar, cuando el pontífice se mostró a favor de una renta mínima, que "la opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable pero, evidentemente, no la comparto". "A Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César", añadía. "Sí, 'ciudadano Bergoglio' en plan 'Ciudadano Kane' pero, en lugar de 'Rosebud', Abascal grita '¡cállate comunista, tú a leer la Biblia'", añade Gallego.

Javier Milei también se mostró crítico con el pontífice. El mandatario argentino, antes de ser elegido presidente, afirmaba que "la envidia era un pecado capital, habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, el papa es el representante del maligno en la tierra y ocupa el trono de la casa de Dios". Milei añadía que el papa estaba impulsando el comunismo y que eso iba en contra de las Sagradas Escrituras. "Solo hay una cosa a la que Milei ha tratado peor que al papa, a la economía argentina", afirma Cristina.

Cristina también señala las palabras de los sacerdotes que forman la tertulia ultracatólica online 'La sacristía de la Vendée'. Este grupo afirmaba que rezaban mucho por el papa para que este pudiera ir al cielo "cuanto antes". "Es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera", respondía otro sacerdote. "A ver si rezamos más fuerte", añadía otro. "Solo faltaba ahí El Xokas pero para poner moderación", apunta Gallego.