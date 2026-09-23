Una invasión de cucarachas aterroriza la gran final de 'Congelados' llevando a Adriana Abenia al límite: "Abandono"

Adriana Abenia se enfrenta a una de las pruebas más desagradables de Congelados con una caja repleta de cucarachas sobre su cabeza: "Llevo el pelo suelto y igual se me meten".

El equipo de Silvia Abril se impone en puntos y consigue la ventaja de decidir quién se enfrenta a la gran final. Silvia puede jugarse ella misma la victoria o pasarle la 'patata caliente' al equipo de Miki Nadal, dejando en sus manos la posibilidad de ganar los puntos decisivos.

En esta última prueba, cada concursante parte con dos cubitos de hielo que aparecen en pantalla y que se van derritiendo con cada movimiento. El objetivo es claro: terminar con el mayor número de cubitos intactos para hacerse con la victoria.

Pero la prueba esconde una sorpresa terrorífica. Una caja llena de cucarachas desciende sobre los concursantes y cada uno debe introducir la cabeza en su interior para superar el reto.

Adriana Abenia llega al límite y decide tirar la toalla: "Abandono". "Llevo el pelo suelto, no lo llevo recogido e igual se me meten", comparte la concursante aterrorizada, mientras sesde el plató, Lorena Castell no puede evitar bromear sobre la situación: "A Dani se lo van a comer con la miel".

El miedo y los movimientos pasan factura a Adriana, que acaba perdiendo sus dos cubitos de hielo y ve cómo se descongelan por completo antes de terminar la prueba.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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