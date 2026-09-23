Adriana Abenia estalla tras la caída de un globo con sorpresa en Congelados: "No voy a poder volver a tener hijos"

Adriana Abenia, Lorena Castell y Roberto Brasero se enfrentan a una de las pruebas más surrealistas de Congelados, con cascos de obra coronados por cactus y globos llenos de agua y harina que terminan explotando sobre sus cabezas.

Las sorpresas continúan para el equipo de Lorena Castell, formado por Adriana Abenia y Roberto Brasero, que se prepara para enfrentarse a una nueva prueba en Congelados. Después de recibir el impacto de las ráfagas de aire a presión, los tres concursantes descubren que deben colocarse un casco de obra con un cactus plantado encima, algo que les deja completamente desconcertados.

Pero lo peor está por llegar cuando, de pronto, comienzan a caer globos rellenos de diferentes sustancias sobre sus cabezas y los cactus se encargan de pincharlos al instante, provocando que todo su contenido les caiga encima.

Desde agua hasta harina, los concursantes terminan completamente rebozados y pringados mientras intentan permanecer inmóviles para superar la prueba.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido