Ahora

Premio

El equipo de Silvia Abril gana Congelados y lleva los 3.000 euros a Madagascar de la mano de Yamuna

El equipo de Silvia Abril se proclama vencedor de la segunda entrega de Congelados y consigue los 3.000 euros de premio que irán destinado a Yamuna.

El equipo de Silvia Abril gana Congelados y dona los 3.000 euros a Yamuna, ONGD de ayuda a la infancia en Madagascar

Finalmente, el equipo de Silvia Abril se proclama ganador de la gran final de la segunda entrega de Congelados. El equipo, formado por Silvia Abril, Roberto Brasero y María José Suárez, consigue hacerse con los 3.000 euros de premio.

La cantidad irá destinada a Yamuna, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, que trabaja de forma directa e integral con poblaciones en situación de extrema pobreza de Madagascar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Crisis en Ceuta en directo | Pedro Sánchez admite que ha exigido "respuestas" a Marruecos por lo sucedido en Ceuta: "Está claro que su control de fronteras falló"
  2. Un gran pacificador a la ofensiva: Trump se vanagloria de sí mismo mientras valora "aniquilar" a Irán y pide aislarlo económicamente
  3. Bergerot tacha de "gravísimo" lo ocurrido en el Ramón y Cajal: "Nos preocupa que sea una práctica sistémica en todos los hospitales públicos"
  4. Zapatero dará "en las próximas horas" una explicación al juez sobre el origen de sus joyas más de tres meses después
  5. Expediente disciplinario abierto al juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres "lavan el coco" a sus hijos contra sus padres
  6. El escritor que denunció los 'safaris humanos' de Sarajevo revela las "dos pistas" que podrían destapar la participación de españoles