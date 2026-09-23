El equipo de Silvia Abril gana Congelados y lleva los 3.000 euros a Madagascar de la mano de Yamuna

El equipo de Silvia Abril se proclama vencedor de la segunda entrega de Congelados y consigue los 3.000 euros de premio que irán destinado a Yamuna.

Finalmente, el equipo de Silvia Abril se proclama ganador de la gran final de la segunda entrega de Congelados. El equipo, formado por Silvia Abril, Roberto Brasero y María José Suárez, consigue hacerse con los 3.000 euros de premio.

La cantidad irá destinada a Yamuna, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo, que trabaja de forma directa e integral con poblaciones en situación de extrema pobreza de Madagascar.

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