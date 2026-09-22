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Un ataque de ráfagas de aire pone a prueba a Adriana Abenia en Congelados: "Soy súper hipocondríaca"

El equipo de Lorena Castell, formado por Adriana Abenia y Roberto Brasero es el último en pasar por el temido congelador: ¿podrán superar la prueba?.

Un ataque de ráfagas de aire pone a prueba a Adriana Abenia en Congelados: "Soy súper hipocondríaca"

Lorena Castell, Adriana Abenia y Roberto Brasero son los últimos en pasar por el congelador para enfrentarse a un nuevo reto que vuelve a poner a prueba sus nervios. Nada más entrar en la sala, Adriana Abenia deja claro que es "súper hipocondríaca".

La prueba consiste en recibir potentes ráfagas de aire a presión directamente en la cara, provocando que la boca de los participantes se abra de forma descontrolada, como si estuvieran cayendo en paracaídas.

Una situación que provoca las risas de sus compañeros, especialmente cuando el aire impacta directamente en Adriana. "No le gusta en la boca", bromea Silvia Abril desde el plató al verla sufrir durante el reto.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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