A mediados de agosto de 2017 un macabro asesinato rompe la habitual tranquilidad del barrio valenciano de Patraix. Después de llevar ocho horas muerto junto a su coche, el presidente de la comunidad encuentra el cuerpo sin vida de Antonio Navarro. Equipo de Investigación mostró las claves del caso en un programa de 20018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

La Policía Nacional comienza a investigar de inmediato los hechos y pone el foco en el entorno de la víctima, un ingeniero de 36 años casado con María Jesús Moreno, conocida como Maje, una enfermera de 27.

La pareja no llevaba ni un año casad cuando él fue asesinado. Unos meses antes de la boda, Antonio confesó a su círculo más cercano que había descubierto que ella le era infiel. A pesar de todo, la perdonó y el enlace siguió adelante.

Sin embargo, Maje no rompe la relación con su amante Tomás cuando se casa. Equipo de Investigación accede a las conversaciones que mantiene con él, tal y como se muestran a continuación.

Tomás: "¿Te apetece ver una peli con palomitas?".

Maje: "He tenido follón con Antonio. Van a operarle y quiere que esté con él. No puedo más, me satura, le odio. Quiero que se muera".

Tomás: "Si tú lo ves así, imagina cómo lo veo yo. No quiero cruzármelo por la calle".

Maje: "Ojalá se muera".

Tomás: "Tengo que respirar hondo, ahora mismo sería capaz de cualquier cosa".

Maje: "Me maltrata, cariño. Esto lo va a pagar caro".

Tomás: "Me cago en su puta madre. Te juro que lo voy a matar. ¿Has pensado en denunciarlo? Te apoyaría al 200%".

Maje: "He pensado en acabar con su vida".

Tras la investigación y el juicio, finalmente, Maje y su amante Salva fueron condenados a 22 y 17 años de prisión respectivamente por el asesinato de Antonio Navarro.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.