El monólogo de Nuria González sobre las casas modernas: "He tenido bañadores blancos que transparentan menos que el pladur"

La actriz reflexionaba en este monólogo de 2011 de El Club de la Comedia sobre los materiales de las viviendas que, según aseguraba, no estaban teniendo buena evolución: "Te ponen un parqué que te dan ganas de acuchillar al que lo ha puesto".

En 2011, Nuria González se subía al escenario de El Club de la Comedia para hablar de cómo había evolucionado el mundo de la construcción. "Ya va siendo hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando: el hormigón no es bonito", comentaba la actriz. "Solo tiene una ventaja: muy feo tiene que ser lo que pones encima para que no mejore", añadía entre risas.

Para González, las viviendas también han cambiado y no precisamente para mejor. "Antes se hacían con excrementos de vaca; ahora no, ahora es peor, ¡las hacen con pladur!", bromeaba. "He tenido bañadores blancos que transparentaban menos que el pladur", remataba.

La actriz tampoco se olvidaba de otro elemento muy presente en las casas actuales: el parqué. "Ahora te ponen un parqué que te dan ganas de acuchillar al que lo ha puesto", zanjaba.

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