Eduardo Rubiño, sobre Núcleo Nacional, que será un partido político: "No conviene sobredimensionarlos para no darles más atención de la debida"

Eduardo Rubiño reacciona a la noticia que hemos conocido en directo en Al Rojo Vivo: el grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado su propio partido político: Noviembre Nacional. En el vídeo, los detalles.

Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, analiza la noticia que acabamos de conocer de que el grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado su propio partido político: 'Noviembre Nacional'.

"Hay un caldo de cultivo que se está engordando durante los últimos años, a base de discursos en las tribunas cada vez más pasados de rosca y que buscan expandir el límite de lo aceptable cada vez más lejos, y que además tiene su reflejo también en las redes sociales, con el auge de determinados influencers", analiza el político. Además, dibujan ahora "una renovación estética comunicativa que puede resultar atractiva a ciertos sectores al que ellos apelan".

Al final, subraya Rubiño, es como jugar un papel de "avanzadilla o de escuadrilla de la extrema derecha": "Ellos pueden cumplir una función de llegar más lejos en la acción callejera o en el orden público, que otros sectores de la extrema derecha, que se están institucionalizando o que tienen que dar una apariencia de que guardan ciertas formas, aunque luego se encuentran ellos mismos compartiendo manifestaciones a veces o haciendo según qué revueltas callejeras".

En cualquier caso, matiza Rubiño, "es un peligro" y asegura que "no conviene sobredimensionar para no darles más atención de la debida, pero que, desde luego, hay que entenderlos como un síntoma de lo que estamos viendo".

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