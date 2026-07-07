Gabi Sanz: "Donald Trump no es la causa de nada, sino la consecuencia de todo"

El periodista interpreta la intervención de Donald Trump en el Mundial como el reflejo de una nueva forma de ejercer el poder de Estados Unidos. Además, advierte de que este tipo de actuaciones no son una anécdota, sino una amenaza para el orden internacional.

El periodista de 'Voxpopuli' Gabi Sanz ha analizado la intervención de Donald Trump en el Mundial después de que el presidente de Estados Unidos reconociera haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun. Para Sanz, este episodio no es una anécdota aislada, sino el reflejo de una forma de ejercer el poder.

"Donald Trump no es causa de nada, es consecuencia de todo", ha afirmado. A su juicio, el mandatario estadounidense llega al poder tras la pérdida de la hegemonía internacional de Estados Unidos y trata de compensarla "por las bravas". En ese sentido, ha explicado que, durante décadas, Washington proyectó su influencia a través del denominado 'soft power', pero considera que ese modelo se ha debilitado con el ascenso de otras potencias, especialmente China.

Según Sanz, esa pérdida de influencia ha alimentado el respaldo a un liderazgo como el de Trump, basado en la imposición y la confrontación. "Una parte de la sociedad estadounidense ha votado a un tipo que tiene que ganar por narices", ha señalado, en referencia a la presión ejercida sobre la FIFA para revisar la expulsión de Balogun.

El periodista ha advertido de que este tipo de actuaciones no deberían verse únicamente como una anécdota o motivo de burla. "Nos reímos mucho porque es carne de meme, pero esto es muy peligroso", ha afirmado. En su opinión, cuando las reglas dejan de respetarse y prevalece la ley del más fuerte, "el caos absoluto es la máxima injusticia".

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