Maestre, sobre el giro de Abascal con Trump: "El factor Venezuela y María Corina es clave"

El periodista resta importancia al distanciamiento de Santiago Abascal respecto a Donald Trump y sostiene que el líder de Vox solo está modulando su discurso. A su juicio, la clave del giro está en Venezuela y en la relación de Abascal con María Corina Machado.

El periodista y escritor Antonio Maestre ha relativizado el supuesto distanciamiento de Santiago Abascal respecto a Donald Trump y ha sostenido que el líder de Vox simplemente está modulando su discurso tras años de "servilismo" hacia el presidente estadounidense. "Yo no lo calificaría de tan rotundo. Diría que el vasallo tiene dolor en el cuello, nada más, porque durante muchísimo tiempo ha dejado en evidencia su servilismo ante todos los desprecios de Donald Trump a sus socios", ha afirmado.

A su juicio, Abascal ha llegado a un punto en el que necesita rebajar esa imagen de subordinación. "Quizás tiene que empezar a modular su posición para no quedar como el más servil dentro de los serviles", ha señalado. En este sentido, considera que el desencuentro entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no explica por sí solo el cambio de tono del líder de Vox.

Maestre ha puesto el foco en otro elemento que considera mucho más determinante: la política de Trump hacia Venezuela. Según ha explicado, el acercamiento de la Administración estadounidense a Delcy Rodríguez y el trato dispensado a María Corina Machado, una de las principales aliadas internacionales de Abascal, están generando tensiones dentro del espacio de la derecha radical. "Está influyendo muchísimo la posición de Trump en Venezuela y los desprecios continuos a María Corina Machado", ha asegurado.

El periodista ha profundizado en esa idea al sostener que la relación entre Abascal y Machado constituye uno de los principales vínculos internacionales de Vox. A su juicio, los desencuentros entre los distintos sectores de la derecha radical en torno a Venezuela evidencian una pugna interna que va más allá de las diferencias con Meloni. "Hay que seguir muy bien las 'facha wars', esas guerras dentro de la extrema derecha", ha ironizado, antes de concluir que "el factor Venezuela y el factor María Corina Machado son mucho más relevantes que cualquier otra circunstancia" para explicar el cambio de actitud de Abascal hacia Trump.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido