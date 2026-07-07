Gabi Sanz, tras decir Abascal que Trump "se equivoca" con Meloni: "Tras la caída de Orbán, Abascal ha debido oler el peligro"

El periodista Gabi Sanz analiza las palabras de Santiago Abascal cargando por primera vez contra Donald Trump. "No se puede tratar a los aliados como vasallos", ha dicho el líder de Vox en una entrevista.

Por primera vez, Santiago Abascal ha criticado a Donald Trump. Lo ha hecho en una entrevista en Telecinco donde ha cuestionado al presidente de Estados Unidos por sus ataques a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni: "Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos", ha dicho el líder de Vox, para quien "no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables".

El periodista Gabi Sanz, de 'Vozpópuli', señala un "factor que no podemos desechar", que es la caída de Orbán en Hungría, "que era el gran mentor de Santiago Abascal frente al gran socio que es Donald Trump".

"En alguna medida, Santiago Abascal ha debido oler el peligro de quedarse absolutamente descolgado de lo que es la ultraderecha europea, que no es solo Giorgia Meloni, sino también LePen, que también ha establecido distancia con Trump. Y me imagino que Abascal, al cual no se le puede despreciar, ya que ostenta el liderazgo de la tercera formación en España, se ha dado cuenta de que necesitaba poner pies en pared y está gestionando el momento dulce que está viviendo desde 2023", afirma Sanz.

Y gestionar ese momento dulce, señala y remata Sanz, implica decir cosas como la que está diciendo, que es situarse frente a Trump".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido