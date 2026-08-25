El monólogo de Leo Harlem sobre la tecnología: "Muchos ingenieros en la Fórmula 1 y todavía no saben cuándo va a llover"

Leo Harlem asegura en este monólogo de El Club de la Comedia que está "harto de la tecnología": "No funciona. Mira la Fórmula 1, miles de millones invertidos y 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover".

Leo Harlem llega al plató de El Club de la Comedia para hablar en su monólogo sobre lo harto que está de la tecnología: "Vaya gol que nos han metido". "Os voy a poner una prueba de por qué la tecnología no funciona", afirma el humorista, que pregunta al público si han visto alguna vez la Fórmula 1: "Miles de millones invertidos, 50 ingenieros en cada equipo y todavía no saben cuándo va a llover".

Eso sí, Leo Harlem reconoce que "la tecnología también ha hecho cosas muy bonitas": "Yo tengo mucho cariño a algunos objetos, como al robot aspirador, que yo me he comprado tres". Uno de ellos se le murió en el pasillo, "el segundo que estaba más hecho se fue debajo de la cama y ahí ha quedado": "Y el tercero me ha comido medio gato, pero así sé dónde está siempre". Además, el humorista destaca que se ha metido en Facebook: "Noto mucho infantilismo, de dejar ser amigo, parece un patio de colegio". "Te aparece uno del colegio diciendo que hace mucho que no sabe de ti, pues por algo será, que me deje en paz", afirma Leo Harlem en el vídeo.

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