El monólogo de Joaquín Reyes sobre vivir "sin filtros": "Mis ideas no pasan por montaje"

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, Joaquín Reyes convirtió la "falta de filtros" en el hilo conductor de un monólogo repleto de anécdotas cotidianas.

"No tengo filtros", arrancaba Joaquín Reyes en este monólogo de 'El Club de la Comeia', confesando así una de sus principales características."Las ideas no pasan por montaje. Lo que pienso, lo digo", explicaba el humorista, asegurando que en su cabeza "no hay nadie al volante".

A partir de esa premisa, el cómico repasaba algunas escenas cotidianas de cómo era la vida antes de los teléfonos móviles, cuando las madres hacían de "buzón de voz" al responder las llamadas de casa y transmitir los recados.

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