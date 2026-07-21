El testimonio de una trabajadora de Bangladesh que confeccionaba ropa para Primark: "Mi salario eran 35 euros"

Equipo de Investigación viajaba en 2016 hasta Bangladesh para mostrar las condiciones de quienes confeccionaban ropa para grandes marcas como Primark, con salarios mínimos y marcados por la tragedia del Rana Plaza.

En un programa emitido en 2016, Equipo de Investigación puso el foco en el coste humano de la llamada "moda barata". El reportaje viajó hasta Bangladesh, uno de los principales centros de producción textil del mundo, para conocer de primera mano las condiciones en las que trabajaban miles de personas que confeccionaban prendas para grandes cadenas internacionales, entre ellas Primark.

Aunque la compañía irlandesa cuenta con proveedores en distintos países europeos y en otros mercados como Turquía, buena parte de su producción se concentra en Asia. Las etiquetas de numerosas prendas muestran que se fabrican en países como India, China o Bangladesh.

Los reporteros localizaron a Mushamud Rasheda, una mujer que durante años trabajó cosiendo ropa. La entrevista tuvo lugar en la humilde vivienda en la que reside junto a su marido y otras veinte personas. Apenas dispone de una cama y un pequeño armario, las únicas pertenencias que muestra ante las cámaras.

Al recordar aquella etapa, explicaba cuánto cobraba por su trabajo: "Mi salario mensual era de 35 euros y, con complementos, llegaba a unos 57. No estaba satisfecha porque sabía que no era un buen sueldo, pero tenía que trabajar como fuera para sacar a mi familia adelante".

Rasheda también relataba que, en su entorno, la industria textil era prácticamente la única salida laboral.

Superviviente del derrumbe del Rana Plaza

La vida de Rasheda dio un giro definitivo tras el colapso del edificio Rana Plaza, considerado el peor desastre industrial de la historia del país. En aquel derrumbe fallecieron alrededor de 1.100 trabajadores que confeccionaban ropa para distintas marcas internacionales, entre ellas Primark.

Ella consiguió sobrevivir, pero las secuelas físicas y psicológicas le impidieron volver a ejercer su profesión: "No soy capaz. No puedo recordar las cosas claramente y me siento muy débil".

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el poder de las gangas en atresplayer.com

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que desde laSexta.com hemos recuperado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.