Juanma Romero: "Sánchez considera que dejar caer a Zapatero, una de sus figuras más señeras, no reportaría beneficios, sería visto por el electorado como un abandono"

El periodista Juanma Romero, de El Independiente, explica la situación dentro de Moncloa tras conocerse que Julio Martínez ha implicado al expresidente en el rescate de Plus Ultra y podría 'hacerse un 'Aldama'. En el vídeo, todos los detalles de su información.

La situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero parece complicarse, ya que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le implica en el rescate de Plus Ultra, algo que Zapatero había negado, y ha mostrado su intención de colaborar con la investigación, esto es, parece ser que Martínez podría hacerse un 'Aldama'.

Pese a todo, el PSOE y Moncloa siguen manteniendo su apoyo al expresidente socialista. El periodista Juanma Romero, de El Independiente, revela que "el respaldo es oficial" y, además, "no creo que vaya a cambiar de aquí a un tiempo".

Es cierto, subraya el periodista, que hay dirigentes socialistas que ya "desde hace semanas, incluso antes de este giro inesperado de Julio Martínez y de los dos directivos de Plus Ultra, planteaban que había muchas dudas respecto a la estrategia y solidez argumental de Zapatero". Pero, tal como apunta Romero, "ahora realmente la situación es bastante más crítica".

No obstante, pese a esto, Romero ve complicado que el presidente del Gobierno o Moncloa puedan recular porque "el presidente del Gobierno, y secretario general del PSOE, se ha comprometido hasta el final con él y ha sido muy contundente en su defensa". También la Ejecutiva federal del PSOE, informa Romero, "están en las mismas" y mantiene su apoyo al expresidente.

"Es una defensa que no admite fisuras porque saben que Zapatero ha sido un valor fundamental para el PSOE. También para la actual dirección", afirma el periodista, insistiendo en que no ve forma alguna de que el PSOE "se despegue" del apoyo al expresidente.

Es más, "de momento lo que considera el presidente del Gobierno es que dejar caer a una de sus figuras más señeras no le reportaría beneficios y, en cambio, sí que sería visto por parte de su electorado como el abandono de una de las figuras más importantes de la izquierda", añade y concluye Romero.

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