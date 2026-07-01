El monólogo de Berto Romero sobre médicos y farmacéuticos: "Solo ellos entienden el código secreto de las recetas"

Berto Romero fue uno de los invitados del primer programa de El Club de la Comedia en laSexta, donde convirtió su frustrada vocación de médico en un delirante monólogo sobre recetas ilegibles, farmacéuticos, ancianos y bufés libres.

Berto Romero ponía el broche de oro al primer programa de El Club de la Comedia en laSexta con un monólogo en el que confesaba que nunca había soñado con ser humorista porque, en realidad, quería ser médico. A partir de esa premisa construyó un relato absurdo en el que imaginó las posibilidades de la profesión, como decirle a cualquier paciente que necesita una operación "aunque no tenga nada", antes de revelar que fue su propio padre quien le quitó la idea de la cabeza con un argumento demoledor: "Tú ya escribes bien".

El humorista convirtió entonces la famosa letra de los médicos en el eje de su discurso. Según su teoría, al escribir una receta los facultativos son poseídos por "el espíritu de Hipócrates", mientras que los farmacéuticos estudian durante la carrera cómo descifrar ese supuesto código secreto. "Solo se entienden médicos y farmacéuticos", bromeó antes de enlazar esa idea con una disparatada conspiración sobre los medicamentos y la costumbre de muchos mayores de identificar las cajas únicamente por sus colores.

El remate llegó cuando llevó esa teoría hasta el extremo y acabó hablando de la invasión de jubilados en los bufés libres de la costa española. Berto imaginó auténticas "hordas de ancianos" arrasando hoteles, guardando comida en bolsas escondidas y comiendo sin límite porque, según resumió con ironía, "todo lo que no han comido en la posguerra lo van a comer ahora".

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