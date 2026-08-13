Cuando Dani Mateo hizo historia con su monólogo sobre los emprendedores y el "proyecto de mierda" que llevo a Colón a América

Dicen que el futuro es de los emprendedores y por eso Dani Mateo se mostraba tranquilo en este monólogo de El Club de la Comedia, porque él, emprendedor, es. Lo que no es, es "continuador".

Dicen que el futuro es de los emprendedores y por eso Dani Mateo se mostraba tranquilo en este monólogo de El Club de la Comedia, porque él, emprendedor, es. Lo que no es, es "continuador".

El cómico ofrecía un consejo a quien pudiera oírle: "Si vosotros creéis mucho en vuestro proyecto, pero sois los únicos, sospechad. Suele ser una pista". El humorista contó que tenía un amigo que quiso montar un restaurante de insectos fritos en Madrid... y acabó sabiendo por qué no había ninguno.

Sin embargo, reconocía que algunos de los grandes logros de la humanidad venían de "proyectos de mierda", como por ejemplo, el descubrimiento de América. "El proyecto huele a porro desde aquí", aseguraba, para después imitar a Mourinho y nombrarlo rey de Portugal en 1492. Él le negó la financiación a Colón, pero los Reyes Católicos lo recibieron con los brazos y los bolsillos abiertos.

"Le salió bien, pero de milagro, porque él iba a las Indias y se quedó en el Caribe, que está a mitad de camino. Y además llegó justo, deshidratado y sin comida. ¿Qué cálculos había hecho?", se preguntaba Dani Mateo para luego responderse él solo con un gesto. "América no existía, pero se la puso Dios porque le dio pena", bromea.

Moisés es, a su juicio, otro emprendedor con éxito a pesar de sus proyectos de mierda, aseguraba, para después rememorar, a su manera, la Biblia. "40 años caminando por el desierto comiendo pan que caía del cielo, como el que da de comer a las palomas". Y después, ni siquiera lo dejó entrar en Israel.

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