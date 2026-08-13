El presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, sobre la situación en Ceuta: "Tenemos una clase política deprimente"

Mohamed Alami afirma en Al Rojo Vivo detalla que son bastante más de 8.000 las personas que van a ser repatriadas y pide que los menores sean devueltos a sus padres con unas garantías.

Inés García ha entrevistado este jueves en Al Rojo Vivo a Mohamed Alami, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, para conocer su perspectiva sobre la crisis migratoria. En primer lugar, García ha preguntado a Alami, qué opinión tiene sobre las declaraciones de los ministros españoles diciendo que todos y cada uno de los menores que están ahora mismo en Ceuta, provenientes de Marruecos o del África subsahariana, serán devueltos a su país.

"Tenemos una clase política deprimente", ha respondido Alami. El presidente Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí prefiere ahorrarse los calificativos. "Incompetentes total y, aparte, mentirosos. Pero la oposición también es más mentirosa todavía", añade.

Sobre las informaciones en algunos medios que aseguran que en Ceuta hay más de 8.000 personas. Alami detalla que son bastante más de 8.000 personas las que van a ser repatriadas: "Nosotros hemos sido mediadores en muchos casos entre Marruecos y España. Y es que aquí vemos que hay algo de intereses".

Sobre la pregunta de si cree que realmente todos los menores van a poder ser retornados a Marruecos, Alami afirma en Al Rojo Vivo que si tenemos a los padres que reclaman a sus hijos "¿por qué no vamos a devolver a esos menores con unas garantías?"

El presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí recuerda en Al Rojo Vivo algo que han ido diciendo durante décadas: "Estamos creando un conflicto porque les da la gana. Los menores tienen que ser devueltos con sus padres con unas garantías. Siempre lo hemos dicho claramente. Y hay padres que están reclamando a sus hijos. Nada más hay que preguntar a la delegada".

Motivos económicos

"El motivo por qué es que solamente nos hacen pensar que es interés económico, porque cada menor cuesta de cinco a seis mil euros mensuales. ¿A qué estamos jugando?", añade Mohamed Alami.

Según Alami, Marruecos quiere a todas las personas que han entrado en Ceuta e insta a marcar "unas comisiones a trabajar en serio y de verdad, con una rapidez". "Lo que no podemos permitir es que Ceuta esté en esas condiciones. Es normal que el pueblo ceutí esté alarmado. Fíjense cómo están las calles, la seguridad. Es que yo, yo creo que aquí están jugando con nosotros y haciendo lo que les da la gana. No los entiendo", añade el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí.

A la pregunta de García sobre los menores que no quieren volver a Marruecos, Alami responde que el menor no puede decir que no quiere volver a Marruecos. La decisión les corresponde a sus padres y a la comisión que tiene que investigar. Marruecos se ofrece a mandar una comisión para acelerarlo todo y ver si ese niño o ese niño realmente está desamparado. "Hay niños que no están desamparados y, en algunos casos, son sus propios padres los que los mandan y los financian. Y ahí entonces es cuando el Fiscal General tiene que indagar y llamar a los padres a ver qué es lo que ha pasado", explica Alami en Al Rojo Vivo.

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