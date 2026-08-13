Pedro Rodríguez: "Este verano nos está demostrando que estamos perdiendo el control de todo"

Pedro Rodríguez analiza el "verano brutal" y advierte de una pérdida de control generalizada, desde la inmigración y los incendios hasta las guerras y la economía.

Para el analista Pedro Rodríguez, este verano deja una lección clara, que ha resumido en Al Rojo Vivo: "Nos está demostrando que estamos perdiendo el control de todo".

Rodríguez explica que, durante años, "la atención fue considerada el bien más escaso": conseguirla era un reto en todos los ámbitos, desde la universidad y las aulas hasta los medios de comunicación o la propia vida familiar.

Sin embargo, a su juicio, este "verano brutal" está demostrando que el bien más escaso ya no es la atención, sino el control. "Lo estamos perdiendo en todo", sostiene, y pone como ejemplos la inmigración, los incendios de sexta generación, las guerras, los precios, la inflación y unas economías que también parecen escapar al control.

"Es la lección del verano. Aparte de haber visto 'La odisea', hemos perdido el control, con unos daños enormes", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido