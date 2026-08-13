Garzón: “Marruecos tiene dos grandes aliados, EEUU e Israel, y eso está de fondo”

El exministro Alberto Garzón explica en Al Rojo Vivo que la geopolítica actual tiene que ver con el mundo del libre mercado y que el mundo ya no es donde puedes comprar donde quieras, porque hay una serie de checkpoints.

En Al Rojo Vivo, Alberto Garzón aborda la problemática de ubicar a menores inmigrantes en Ceuta y critica la postura del Gobierno español. Garzón señala que los ministros no pueden expresar sus verdaderas opiniones debido a la compleja geopolítica. Recuerda el acuerdo de 2016 entre la Unión Europea y Turquía para externalizar el control fronterizo, lo que otorgó poder de chantaje a países como Marruecos. Según Garzón, Marruecos maneja su influencia abriendo o cerrando el flujo migratorio, y cuenta con aliados como Estados Unidos e Israel. Esta situación refleja una disputa diplomática subterránea entre Marruecos y la Unión Europea.

Al Rojo Vivo aborda este jueves la problemática de ubicar a los menores inmigrantes en Ceuta en las diferentes comunidades autónomas. El economista y exministro Alberto Garzón, cree que no se debe centrar en lo que dicen literalmente los ministros del Gobierno, porque esto ya se ha visto más veces y probablemente no pueden expresar lo que realmente piensan y hace referencia al año 2016, "cuando la Unión Europea hace un acuerdo con Turquía para externalizar el control de las fronteras".

A partir de ese momento, recuerda Garzón, la Unión Europea y los países miembros pagan grandes cantidades de dinero a estos países que están en el extrarradio de la Unión Europea porque son su frontera exterior. "Para que hagan ese ejercicio de vigilancia y no se vea esa violencia en territorio de la Unión Europea. Pero, al conceder ese acuerdo a Turquía, en primer lugar en 2016, pero después a Marruecos, Túnez, Libia, etc. a todos los países que forman esa frontera exterior, les estás dando una gran capacidad y un gran poder de chantaje", argumenta Garzón.

En palabras del exministro en Al Rojo Vivo, Marruecos tiene la llave con la que dice "cierro o abro este grifo que tengo yo, este poder y por el que me estáis pagando. Pero a lo mejor no me encuentro cómodo y quiero pedir más cosas". Por ello, Garzón asegura en Al Rojo Vivo que la forma que tiene de hacérnoslo saber es dejar que entre más caudal en el territorio y la forma en la que chantajean es precisamente un ministro que diga cosas ofensivas.

"La geopolítica actual tiene que ver con el mundo del libre mercado. El mundo ya no es donde puedes comprar donde quieras, sino que ahora las cosas y el control de los suministros de la cadena es central y hay una serie de checkpoint que son el estrecho de Malaca, el estrecho de Ormuz, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Panamá y el Estrecho de Gibraltar", concluye Garzón.

Además, según Alberto Garzón, hay una disputa geopolítica donde Marruecos tiene dos grandes aliados: Estados Unidos e Israel. "Y hay ahí un telón de fondo que lo explica todo, pero sin comprender eso no comprendemos nada. Entonces, los ministros del Gobierno de España probablemente no pueden decir realmente lo que piensan porque hay una pelea subterránea diplomática entre Marruecos y la propia Unión Europea, no solo en España", añade el exministro.

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