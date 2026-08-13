Cembrero, sobre la exigencia de Marruecos a España para repatriar a sus menores: "Es un mensaje dirigido a su propia opinión pública y a los europeos que quieran creerse esto"

Para el periodista y escritor, las autoridades marroquíes saben perfectamente que España es un Estado garantista, especialmente con los menores, y que "los trámites que hay que hacer son largos, burocráticos y que sobre todo, requieren su colaboración".

El periodista y escritor Ignacio Cembrero hablaen Al Rojo Vivo sobre lo que ha dicho Marruecos de que los menores que están aquí en España están secuestrados.

Para Cembrero, la intervención del ministro de Justicia de Marruecos amenaza efectivamente con ver los acuerdos con España. "No es un ministro cualquiera porque es un ministro de soberanía, nombrado directamente por el rey de Marruecos. Hemos visto en la prensa marroquí artículos y viñetas en los que da la impresión de que los menores en Ceuta están secuestrados detrás de una verja, detrás de unas rejas custodiados por la Guardia Civil y que del otro lado les espera, por ejemplo, el autobús escolar. Pero ellos no pueden ir al autobús escolar marroquí porque España les retiene, les secuestra", explica el periodista en Al Rojo Vivo.

Cembrero cree que todo esto es un mensaje dirigido en buena medida a su propia opinión pública "y quizás a los europeos que quieran creerse esto". "Pero, evidentemente, las autoridades marroquíes saben perfectamente que España es un Estado garantista, especialmente con los menores, y que los trámites que hay que hacer son largos, burocráticos y que sobre todo, requieren su colaboración", asegura.

El periodista y escritor recalca que Marruecos no ha brindado nunca esa colaboración, al que ya se vio en 2021 que, para que se pueda llevar a cabo esa repatriación identificando a las familias o asegurando que va a ofrecer una protección legal a esos menores si vuelven. "Por tanto, sin la colaboración de Marruecos, supongo que no la va a haber porque no la ha habido nunca. Pues esos menores no van a volver", añade Cembrero.

Para finalizar su intervención en Al Rojo Vivo, Cembrero destaca un dato: "Si no recuerdo mal, de los menores marroquíes que han entrado en España en los diez últimos años, solo ha sido repatriados a Marruecos el 0,15%. Es verdad que muchos no quieren volver, pero incluso con aquellos que quieren volver, las autoridades marroquíes no hacen los trámites".

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