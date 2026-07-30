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Joaquim Bosch analiza la decisión de Begoña Gómez de cambiar de abogado: "El nuevo letrado es experto en delincuencia económica"

El magistrado Joaquim Bosch subraya que este cambio de abogado se produce justo después de haber terminado la instrucción. En el vídeo, su análisis completo.

Bosch

Begoña Gómez ha cambiado de abogado y ha contratado a un especialista en juicios con jurado. El nuevo letrado de la esposa de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, que sustituye a Antonio Camacho, es experto en derecho penal y procesal.

Según explica Joaquim Bosch, en Al Rojo Vivo, "los cambios de abogados siempre son una decisión muy directa de la persona afectada y es difícil llegar a adivinar el motivo por el que, en este caso Begoña Gómez, ha optado por hacerlo".

No obstante, subraya que hay dos datos que pueden darnos pistas o datos objetivos. En primer lugar, señala el magistrado, está el momento en el que se toma esta decisión, que es cuando ya ha finalizado la instrucción y se va ya claramente a un juicio con jurado.

Y en segundo lugar, el perfil del nuevo letrado: "Es un abogado bastante especializado en cuestiones de delincuencia económica y hay que tener en cuenta que de los cuatro delitos que se investigaban contra Begoña Gómez solo serán dos los que serán objeto del juicio, que son tráfico de influencias y malversación".

Así, expone Bosch que el nuevo letrado es "experto en delincuencia económica y en este tipo de análisis de esta parte del ordenamiento jurídico. Y además también es un abogado que tiene bastante experiencia relevante en casos con tribunal del jurado. De hecho, ha realizado actividades formativas y ha gestionado cursos en el ámbito del jurado, con lo cual es una persona que domina ese formato de juicio con jurado".

Por último el magistrado expone que este cambio de abogado "no supone menoscabar la calidad profesional, que creo que es indiscutible de un abogado como Antonio Camacho, que ha sido fiscal durante muchísimos años".

Pero, "vamos a una nueva fase procesal y el perfil que se busca claramente está bastante vinculado a la situación que va a tener que afrontar Begoña Gómez, que es un juicio con jurado por estos dos delitos específicos", explica y concluye Bosch.

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