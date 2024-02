Pepe Navarro se convierte en el ganador de la cuarta gala de 'El desafío' tras realizar una espectacular apnea de más de tres minutos, gracias a la que obtenía la puntuación máxima del jurado. Sin embargo, la que no quedaba muy conforme con las notas de los jueces era Chenoa, que expresaba su cabreo.

A la cantante le tocaba superar un complicado reto, realizar una coreografía sobre una plataforma giratoria que ponía a prueba su equilibrio, pero Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura valoraron la actuación con un total de 19 puntos.

"No voy a menospreciar el trabajo de los que quedan en bancada, pero sí voy a defender mi 10. Voy a defender las horas de trabajo, las lesiones y todo lo que ha hecho mi equipo, que merecía un 10 por parte vuestra", señalaba dirigiéndose al jurado, y añadía: "Hoy me he enfadado, no me parece justo".