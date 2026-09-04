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Premios Juventud de Marbella

De Amaia Montero cantando 'Rosas' a Ana Mena con 'Pa ti toa': estas son las actuaciones en los Premios Juventud en Marbella

Ana Mena, Marc Anthony, Manuel Carrasco, Camilo o Amaia Montero, que ha cantado 'Rosas' con La Oreja de Van Gogh. Estas son las mejores actuaciones de los Premios Juventud celebrados en Marbella.

De Amaia Montero cantando 'Rosas' a Ana Mena con 'Pa ti toa': estas son las actuaciones en los Premios Juventud en Marbella

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s las mejores actuaciones de los Premios Juventud celebrados en Marbella. Y es que "tras 23 años celebrándose en Latinoamérica, por primera vez, la ciudad española acoge este evento internacional en el que han cantado artistas como Ana Mena, Marc Anthony, Manuel Carrasco, Camilo o Amaia Montero, que ha cantado 'Rosas' con La Oreja de Van Gogh. "Yo no les puedo perdonar lo que le hicieron a Leire Martínez", afirma Elena Godessart.

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