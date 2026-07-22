Trump amenaza con destruir instalaciones eléctricas en Teherán si Irán dispara contra buques en Ormuz

Los detalles "EEUU bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella", ha escrito el republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con destruir instalaciones en Teherán si Irán ataca buques en el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países. Trump ha declarado que cualquier ataque iraní a barcos en la zona resultará en bombardeos estadounidenses a infraestructuras clave en Teherán. Esta advertencia se realizó mientras se dirigía a recibir los restos de militares estadounidenses muertos en ataques iraníes en Jordania e Irak. El Pentágono confirmó la muerte de la sargento Angel S. Rampersad, elevando a 18 las bajas estadounidenses desde el inicio de la guerra. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses completaron su undécima noche de ataques contra Irán, golpeando objetivos militares. Teherán ha respondido atacando bases militares estadounidenses en Jordania, complicando los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con destruir instalaciones en Teherán si Irán dispara contra buques en el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada en el conflicto entre ambos países.

"A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EEUU bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella", ha escrito en Truth Social.

El republicano ha lanzado la advertencia de camino a la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, para recibir con honores los restos de los militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas de Estados Unidos desde que se rompió la tregua hace unas dos semanas, según ha informado EFE.

El Pentágono confirmó este martes la muerte de la sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente dada como desaparecida en territorio jordano, con lo que ya se elevan a 18 los uniformados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Undécima noche consecutiva de ataques

Trump ya había amenazado a Irán con hacerle pagar con creces la muerte de los militares. Las fuerzas estadounidenses completaron este martes su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

El Centcom ha afirmado que el estrecho de Ormuz, la estratégica vía de crudo y mercancías convertido en uno de los focos del conflicto, permanece "abierto" al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses.

Por su parte, Teherán ha anunciado este miércoles que atacó dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Jordania, donde ha asegurado haber destruido ocho drones MQ-9 y causado muertos y heridos entre militares estadounidenses, mientras medios iraníes han informado de explosiones en el sur del país.

El cruce de ataques complica los esfuerzos para buscar una salida conciliada a la guerra y han puesto en pausa las conversaciones en busca de un acuerdo de paz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido