El monólogo de Dani Mateo sobre el fin del mundo: "Los mayas no serían tan buenos prediciendo el futuro si los exterminaron"

"Tanto estar los mayas por el más allá, pues hubieran estado más por el mas acá", destaca Dani Mateo al reflexionar sobre el fin del mundo en este monólogo de El Club del Comedia, dond afirma que, esta vez, va en serio.

Dani Mateo llega al plató de El Club de la Comedia para hablar en su monólogo de el fin del mundo. Y es que el humorista afirma que "hasta ahora todo eran especulaciones sobre que el mundo se iba a acabar, ahora ahora ya está confirmado" después de leerlo en un periódico. Eso sí, Dani Mateo reflexiona sobre que "los mayas no serían tan buenos prediciendo el futuro, si los exterminaron y no vieron el suyo".

"Tanto estar los mayas por el más allá, pues que hubieran estado más por el mas acá", afirma el cómico en el vídeo, donde cuestiona el legado de los mayas: "Estuvieron mogollón de años, pero ¿qué nos han dejado?, ¿los nacho con queso?, ¿un rincón en Port Aventura?, ¿la serie de una abeja que ya ni ponen?".

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