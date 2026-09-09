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El Club de la Comedia

Cuando Berto Romero reflexionó sobre el blanqueamiento anal en su monólogo: "Ese día la humanidad perdió la guerra"

laSexta recupera uno de los míticos monólogos de Berto Romero en 'El Club de la Comedia', donde el humorista reflexiona sobre una de las tendencias estéticas que más le desconciertan: "¿En qué momento empezó a ser relevante?".

Cuando Berto Romero reflexionó en su monólogo sobre el blanqueamiento anal: "Ese día la humanidad perdió la guerra"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, la cadena recupera algunos de los monólogos más recordados de 'El Club de la Comedia'. Entre ellos, uno de Berto Romero sobre el blanqueamiento anal, una práctica que al humorista le sirve para plantear una de sus habituales reflexiones surrealistas.

Berto imagina el momento exacto en el que alguien decidió que el color de la piel de esa zona era un problema: "Creo que la piel que rodea a mi ano es demasiado oscura. Ojalá hubiera algún método que se pudiera volver más clara". Para él, "ese día la humanidad perdió una batalla". Y cuando apareció un médico dispuesto a intentarlo: "Ese día la humanidad perdió la guerra".

El humorista también bromea sobre el precio y, sobre todo, el mantenimiento que requiere el tratamiento. "Eso no te lo cuentan", asegura, "el color volverá a oscurecerse y tocará repetir el proceso". Una reflexión en la que Berto termina cuestionándose hasta dónde estamos dispuestos a llegar para solucionar problemas que, quizá, nunca nos habíamos planteado.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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