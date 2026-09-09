Pedro Vallín, tras la pregunta que Rufián le ha formulado a Sánchez: "Entiendo su cabreo, no estamos en el momento en que Interior pegue patinazos"

El periodista Pedro Vallín reacciona en Al Rojo Vivo a la pregunta que el portavoz de ERC le ha realizado al presidente del Gobierno en la sesión de control de este miércoles. Ante el ascenso de PP y Vox en las encuestas, "¿con quién va a poder sumar usted?", le ha preguntado.

Este miércoles, 9 de septiembre se han reanudado las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El pleno ha estado marcado por la crisis de Ceuta, pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha formulado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una pregunta clave: "Dice que quiere ser presidente en 2027 y más allá. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar, nunca mejor dicho?".

De este modo, mostraba los datos de algunas encuestas que daban por ganadores de las próximas elecciones a la suma de PP y Vox. El periodista Pedro Vallín entiende el cabreo de Rufián y así lo ha asegurado en Al Rojo Vivo.

"En una situación tan extremadamente delicada, donde donde el Gobierno avanza de puntillas, después de haber dejado que se cogieran en agosto la crisis de Ceuta sin tomar cartas en el asunto... Entiendo el cabreo de Rufián. Estamos en el momento menos apropiado para que el Ministerio del Interior pegue patinazo, de esas que son zancadillas que te haces tú solo", afirma el periodista, poniendo como ejemplo que el ministro Fernando Grande-Marlaska "haya quitado hierro", en esa sesión de control, a la inseguridad que se vive en Ceuta diciendo que es una "sensación subjetiva"

Además, el periodista cree que el ministerio no tiene el control sobre su consistorio: "Tengo la sensación desde hace bastante tiempo de que Interior no está en control por el ministro, porque además te disparan desde tu propia oficina haciéndote filtraciones de las cosas tan poco decorosas y tan poco sofisticadas que hace en relación a los directorios de comunicación", añade Vallín, haciendo referencia a la lista de periodistas que se ha filtrado. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido