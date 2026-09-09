Afra Blanco, sobre la lista de periodistas de Interior: "El periodismo tiene que ser libre, sobre todo desde la izquierda, que es quien más listas ha sufrido"

Afra Blanco se muestra muy crítica con la lista de Interior que clasifica a periodistas por sus opiniones: "No es aceptable que se defina a ningún periodista ideológicamente. No es aceptable que se generen listas de buenos y malos con periodistas". En el vídeo, los detalles.

La sindicalista Afra Blanco se ha mostrado contundente en Al Rojo Vivo tras la publicación de la lista de Interior que clasifica a periodistas por sus opiniones y en la que aparecen miembros de laSexta. Ante este documento que publicó El Confidencial, el ministro del Interior lo ha calificado de sólo un "documento de trabajo".

No obstante, y tal como apunta el presentador de este programa, Antonio García Ferreras, desde el Gobierno hay malestar por esta lista. La sindicalista, que también aparece en esta lista asegura que esto no puede ser para nada aceptable.

"No voy a hablar de mí, sino de los periodistas y las periodistas que están ahí. No es aceptable que se defina a ningún periodista ideológicamente. No es aceptable que se generen listas de buenos, malos y medianos con periodistas. El periodismo tiene que ser libre y tiene que ser defendido como libre y honradamente subjetivo", afirma Blanco.

Y además, asegura que el periodismo tiene que ser libre "especialmente y sobre todo desde la izquierda, porque la izquierda es quien ha sufrido más listas". Por lo tanto, "en ese ejercicio de vocación que hoy se me define y en la que me reconozco y sí lo soy, que es sindicalista, no puedo aceptar ni tolerar estas listas y sobre todo, defender a todos los compañeros y compañeras que son periodistas", concluye Blanco.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido