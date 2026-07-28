Alfonso Arús, a quienes dicen que hay que entrenar dos horas al día: "¿Y de dónde saco el tiempo?"

Un estudio asegura que hacer ejercicio 10 horas a la semana fortalecemos el corazón y mejoramos nuestra salud. Alfonso Arús tiene una pega que ponerle a estas conclusiones.

El plató de Aruser@s debate sobre un estudio que eleva la recomendación de ejercicio físico hasta las diez horas semanales, lo que equivale a dos horas al día de lunes a viernes. Una cifra que sorprende a Alfonso Arús, que no oculta su incredulidad: "¿Dos horas al día? ¿Y de dónde saco el tiempo?". El presentador recuerda además cómo han ido cambiando las recomendaciones con los años: "Empiezan diciendo diez minutos diarios, luego 20 minutos... pero dos horas". Incluso bromea con sus prioridades: "Prefiero ver una serie".

Durante el debate, Angie Cárdenas coincide en que esa recomendación resulta poco realista: "Incluso la gente que entrenamos no sacamos dos horas al día". Por su parte, Elizabeth López defiende que ese tiempo de ejercicio ayuda a fortalecer el corazón y puede contribuir a reducir el riesgo de sufrir un ictus o un infarto, aunque matiza que los propios investigadores señalan que es preferible hacer dos horas y media de deporte a la semana que proponerse diez horas y acabar sin hacer ninguna. Ante ello, Arús insiste en que, aunque entiende los beneficios del deporte, le parece una meta difícil de cumplir para la mayoría.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido