El monólogo de Eva Hache sobre las nuevas tecnologías: "Ahora es mas fácil salir de casa sin bragas que sin móvil"

Eva Hache protagonizó este divertido monólogo como presentadora de El Club de la Comedia sobre las nuevas tecnologías: "Menos en persona me han felicitado de todas las formas posibles".

Eva Hache arranca El Club de la Comedia con un divertido monólogo como presentadora sobre las nuevas tecnologías. "Menos en persona me han felicitado de todas las formas posibles", afirma la cómica, que se pregunta "qué nos está pasando" y por qué "dependemos del ordenador o el móvil" tanto.

"A día de hoy es mas fácil salir de casa sin bragas que sin móvil", destaca la presentadora en su monólogo, donde afirma que "hay gente que se gasta más de 500 euros en el móvil para luego descargarse el politono del eructo bajo el agua": "¡Hay que ser simple!". Y es que, además, Eva Hache destaca que "los teléfonos ya no hacen ring": "Hacen de todo menos ring, ¡las cosas que hacen ring están desapareciendo!".

Sin embargo, lo que "más coraje" le da de todo es "el manos libres": "Que va la gente hablando por la calle como los locos, yo cuando me hablan no les contesto, no se si me hablan a mí o al manos libres".

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