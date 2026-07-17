David Vico se imagina cómo sería si Trump entrega a España el trofeo del Mundial: "Sería un momento de justicia poética"

Sin absolutamente gafar nada, el filósofo y escritor David Vico piensa en cómo sería, si España ganara la Copa del Mundo, el momento en que Donald Trump le entregara a la selección el trofeo en Nueva York.

España-Argentina se juegan la final del Mundial 2026 en Nueva York este domingo, 19 de julio, a las 21:00 (hora española). Finalmente, Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial y compartirá palco con el mismísimo Donald Trump y con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que serán los encargados de entregar el trofeo al equipo campeón. Javir Milei ya ha informado que no irá a EEUU a ver la final.

¿Qué pasaría si España ganase? Como invita la presentadora de Al Rojo Vivo, Inés García Caballo, "pongámonos en el caso, que no queremos gafar nada, de que gana España, ¿cómo sería el momento de la entrega de que Trump le entregase la copa a España?".

"Sería justicia poética", reacciona contundente el filósofo David Vico: "Sería un momento de justicia poética que fuese España quien recibiera la Copa del Mundo y, además, le dijera "muchas gracias" en español, con toda la polémica que hemos tenido durante todo el Mundial con el uso del español".

Y, además, como añade García Caballo por su parte, "estaría muy bien que pusieran alguna canción de Bad Bunny, ese mismo Bad Bunny al que también ha criticado Donald Trump porque dice que no le entiende cuando habla".

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