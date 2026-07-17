El análisis de Urquizu sobre la ley de amnistía: "La política nunca tenía que haber acabado en los tribunales, Rajoy hizo dejación de funciones"

El profesor Ignacio Urquizu analiza y reflexiona en este vídeo el aval que le ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la ley de amnistía, tanto en cuanto a la malversación como al delito de terrorismo, así el TJUE ha considerado que la ley española no perjudica los intereses económicos de la UE. Ahora, toca el recorrido en España.

Para el sociólogo y miembro del PSOE, Ignacio Urquizu, el punto de partida es dónde está el error: "La política nunca tenía que haber acabado en los tribunales. La política tenía que haberse resuelto en la política".

Y apunta directamente al presidente del Gobierno de aquel entonces: "Mariano Rajoy hizo dejación de sus funciones, no hizo de presidente y no hizo de político. Dejó que las cosas pasaran. Lo vemos ahora cuando escribe artículos: todo le hace gracia, todo es una gracieta. Y, realmente, ha sido una persona que, cuando ha ejercido el poder, ha sido poco responsable con el ejercicio del poder y se lo ha tomado poco en serio en sus funciones".

Una vez que el tema político llega a los tribunales, añade Urquizu, "la única forma de sacarlo de ahí es, efectivamente, hacer una ley de amnistía".

Ahora bien, ¿qué es lo que decía la Comisión de Venecia cuando avaló la ley de amnistía?", pregunta el sociólogo. Una de las recomendaciones que dio es que hubiera una mayoría reforzada. Así, y según Urquizu, "lo que tenía que haber hecho para que no estuviéramos en lo que estamos, es haber planteado un pacto de Estado o un consenso entre las grandes fuerzas políticas para resolver el problema".

Porque, tal como insiste el político, "el problema era que esas personas no tenían que estar en un tribunal con cuestiones penales", pero "dada la situación en que vive este país, no hay forma de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en nada para resolver nada. Ni siquiera el principal problema que ha habido en algunos momentos, como fue el problema de Cataluña", afirma y critica Urquizu.

Así, para el analista el "problema" es que "no se hace política en España" y por eso "los jueces acaban haciendo lo que no hacen los políticos, que es resolver los problemas a su manera en los tribunales, que no es la mejor manera, muchas veces, de resolver los problemas políticos".

Urquizu sostiene que este bloqueo político es el que impide resolver el conflicto catalán desde la política: "Si el PP se planteara ese problema como un problema político y pusiera sobre la mesa cuáles son las soluciones a ese problema, seguramente no estaríamos debatiendo y no estaríamos en este estado de crispación que se genera en muchos aspectos", concluye.

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