Gaspar Llamazares, tajante sobre la aplicación de la ley de amnistía en España tras el aval de Europa: "Ya está bien, el Poder Judicial no puede obstruir las leyes"

El analista respalda en Al Rojo Vivo las palabras de Óscar Puente sobre la ley de amnistía y acusa a parte del Poder Judicial de obstaculizar su aplicación. Además, lamenta que el conflicto del procés se abordara por la vía penal en lugar de la política.

Gaspar Llamazares defende en Al Rojo Vivo las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien reclamó la aplicación inmediata de la ley de amnistía y el regreso a España de Carles Puigdemont tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A su juicio, el ministro pone de manifiesto una "paradoja" institucional que, según sostiene, se está produciendo con la aplicación de la norma.

El analista afirma que existe una ley aprobada por el Congreso de los Diputados que, en su opinión, parte del Poder Judicial se está negando a aplicar. "Hay un poder del Estado que está en rebeldía", asegura, al considerar que algunos jueces están reinterpretando continuamente la ley para evitar su aplicación. "Ya está bien", insistie, defendiendo que la función de los tribunales es "aplicar e interpretar las leyes, pero no obstruirlas".

Llamazares también lamenta que el conflicto derivado del procés se abordara por la vía penal en lugar de por la política o la constitucional. Como ejemplo, comparó el caso español con el referéndum celebrado en la región italiana del Véneto, conocido como el "referéndum de la Padania", cuya declaración de independencia, recordó, apenas tuvo recorrido. "España convirtió el procés en un conflicto penal y llevamos diez años dándole vueltas a lo mismo sin ser capaces de salir de ese bucle", concluye.

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