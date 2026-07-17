Llamazares analiza el aval de Europa a la amnistía: "Quita la razón a aquellos que desde la política y el Poder Judicial se han dedicado a poner obstáculos"

El político Gaspar Llamazares analiza la decisión que ha tomado el TJUE de avalar la ley de amnistía que elaboró el Gobierno de España. En el vídeo, al completo, su intervención.

Tras avalar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la ley de amnistía, el político Gaspar Llamazares recuerda que la noticia principal es que "este tribunal da la razón a quienes promovieron la ley de amnistía y a las razones que les llevaron a promover esa ley. Y, por tanto, quita la razón a aquellos que desde la política, pero también desde el ámbito de otros poderes, como el Poder Judicial, se han dedicado a poner obstáculos a la aplicación de esa ley".

Y ahora, añade, que "cada uno asuma su responsabilidad". Esto es, que "el Tribunal Supremo, que ya veremos, tal y como se ve en alguna declaración cercana a algún miembro, la cosa parece que para ellos no ha cambiado; las asociaciones judiciales, que alguna de las notas que he leído son realmente de escándalo porque no reconoce prácticamente las razones del Tribunal Europeo".

Por tanto, el político cree que ahora cada uno tiene que aplicarse "este nuevo punto de inflexión" que, sin duda, "es favorable para Cataluña, favorable para España y, en definitiva, nos permite comenzar a pasar página de un periodo oscuro, que nos jugamos por la deriva penal del procés y que ha tenido consecuencias más allá del procés".

Porque, tal como argumenta Llamazares, lo que estamos viendo en la actualidad es "un poder Judicial ensoberbecido, que cree que no tiene discusión posible y que garantiza la unidad de la patria frente al Congreso y frente al Senado y frente al Gobierno". Por tanto, "creo que hay que empezar a bajar también el soufflé del Poder Judicial", remata Llamazares.

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