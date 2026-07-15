Pablo Pombo: "El lawfare es una teoría de la conspiración con la misma validez que el dominio de los reptilianos sobre la humanidad"

El periodista rechaza centrar el debate en las acusaciones de lawfare tras la condena de David Sánchez y defende que la cuestión clave son los hechos probados: "Lo grave no es la sentencia, sino los hechos".

Tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación relacionado con la adjudicación de su plaza en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, el debate sobre un supuesto lawfare ha vuelto a centrar parte de la tertulia de Al Rojo Vivo. En ese contexto, el periodista de 'El Confidencial' Pablo Pombo ha rechazado de plano esa tesis y ha calificado el concepto de "teoría de la conspiración".

El analista ha sido especialmente contundente al afirmar que "el lawfare es una teoría de la conspiración con la misma validez que el dominio de los reptilianos sobre la humanidad". En la misma intervención, ironizó comparándolo también con "el barómetro del CIS, que está tan adulterado que solo puede considerarse una papeleta tóxica", antes de zanjar que no iba a entrar en más comentarios sobre ese tipo de teorías.

Respecto a la condena de David Sánchez, Pombo ha sostenido que el foco no debe ponerse en el debate político generado por la sentencia, sino en los hechos que la motivan. "Lo grave no es la sentencia. La discusión no está ahí. Lo grave son los hechos", ha afirmado, antes de concluir que "hoy se puede llamar delincuente al hermano del presidente del Gobierno porque ha sido condenado por un delito".

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