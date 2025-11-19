Mario Vaquerizo, quien fuera representante de Elsa Pataky, Merche o Leonor Watling, intenta embaucar a Gotzon Mantuliz: "Pero ahora soy cómica"

En plena naturaleza, en Uganda, Mario Vaquerizo recomienda a Gotzon Mantuliz que se haga, también, modelo. ¿Podría ser él su representante? Aunque ahora, tiene otras inquietudes.

Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo continúan su aventura en Uganda en este programa de Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta. Ahora, cambian el 4x4 por el barco en el canal de Kazinga, que cuenta con 2.000 hipopótamos en 30 kilómetros cuadrados, la mayor densidad de todo el mundo. Es un impresionante paraje repleto de vida salvaje.

A bordo de la embarcación, el invitado confiesa que le "hace muy feliz" el objetivo de esta misión que ahora emprenden, que no es otra que la de avistar y fotografiar a hipopótamos y elefantes. "Estoy siendo muy feliz en este viaje, ¿eh?", reconoce, emocionado, algo que alegra a Gotzon profundamente.

"Está siendo también un viaje muy introspectivo. Y ese tópico que se dice que hay países que cambian tu percepción en determinados asuntos... me está pasando", asegura el cantante de Las Nancys Rubias. Precisamente, esa es la idea de este programa, apunta Gotzon, "preparar una experiencia fuera de lo normal" que de otra forma estas personas no podrían vivir.

El artista aprovecha estos momentos de intimidad para hacerle una recomendación: "Tú tienes que ser, aparte de aventurero, que ya lo eres, modelo. Porque todo lo haces bien, además". Él también es mánager, recuerdan. "Y te negocio muy bien", intenta venderse.

Mario Vaquerizo ha sido representante de personalidades tan destacadas del mundo de la música en España como Elsa Pataky, Leonor Watling, el grupo Dover, Merche, Fangoria, Alaska y Las Nancys Rubias.

"Ya después lo que pasó fue que me hice famoso. Entonces, fui dejando esa faceta y ahora me he convertido en cómica", dice entre risas justo antes de que un hipopótamo impacte contra la embarcación.

